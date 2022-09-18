باسيل من شارع mino بالمينا طرابلس: ما بينقصه كتير ليستقطب اكتر

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غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

شارع mino بالمينا طرابلس كان مفروض نزوره ونشتغله بتشرين ٢٠١٩ واجت ١٧ تش… اليوم، وبهالايام الصعبة، منبلّش مرحلة جديدة من الشغل فيه وهيدا واجب تجاه اهلنا بهالمدينة العزيزة بمساهمة من ناسها. ما بينقصه كتير ليستقطب اكتر.

ونشر باسيل فيديو آخر وهو يقوم بهواية الغطس حول جزيرة الارانب مرفقاً اياه بالجملة التالية:

الغطس حول جزيرة الارانب بيخلّيك تكتشفها من تحت وتشوف جمال اضافي لها…جزيرة بتستاهل كل عناية واهتمام، لطرابلس واهلها وكل اللبنانيين.