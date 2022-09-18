عناوين الصحف ليوم الأحد 18 أيلول 2022

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الديار: نصرالله: فرصة ذهبية لاستخراج النفط والغاز وعيننا وصواريخنا على كاريش

هل اتخذ القرار بالاتفاق على حكومة اصيلة لتفادي تداعيات الفراغ الرئاسي المحتمل؟

عون وميقاتي يقتربان من حسم التعديل المحدود للحكومة الحالية والتشكيل اواخر ايلول



النهار: أسبوع انتظار... ونصرالله بين الصواريخ و"أكل العنب"





الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: عقدة الحكومة اشتراط باسيل موافقته على اسم رئيس الجمهورية

مخاوف من عودة «الاقتحامات المصرفية» ومساعٍ لاختصار الإضراب ليوم واحد

الشرق الأوسط: لبنان: اقتحامات البنوك تعكس استمرار «مُعاناة» لم تعد تُحتمل و«فشلاً ممنهجاً»

الوطن السورية: صناديق الاقتراع تفتح من الـ7 وحتى الـ7 ويجوز التمديد حتى خمس ساعات وأكثر من 59 ألف مرشح يتنافسون على 19086 مقعداً … السوريون يختارون اليوم ممثليهم إلى مجالس الإدارة المحلية