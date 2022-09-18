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جنبلاط في حفل قران نجلته داليا «مدنياً» على جوي الضاهر: وحدي أتحمل وزر الماضي ومسؤولياته

18
SEPTEMBER
2022
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الأنباء الكويتية: عامر زين الدين-


شهد قصر المختارة حفلا بمناسبة عقد قران العروسين داليا وليد جنبلاط وجوي الضاهر (مدنيا) اقتصر على عدد من المدعوين والحضور.

 

وتحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الحفل بكلمة للمناسبة قال فيها: «منذ عام على ما أعتقد، دخلا علي، ورأيت في عيونهما سؤالا، فاستبقتهما وقلت لهما: عندما تقرران فأنا جاهز. سيرا ولا تخافا. وهكذا كان.

 

واضاف: على مشارف الانتخابات، سألني جوي إذا كان من الأفضل تأجيل الحدث لما بعد الاستحقاق وظروفه وضغوطاته، وهكذا كان أيضا. كم قدرت له هذه الإشارة».

 

وذكر أن «في الأسبوع الفائت، اجتمعت عائلتا الضاهر وجنبلاط، والشاهدان أنطونيو فرنجية وسارة سنو، وحضر نائب رئيس بلدية من ضواحي ليماسول القبرصية السيد ستافروس المكلف بعقد القران، وجرى الزواج المدني بحضور الصديقة هلا فرنجية، والسفير رامز دمشقية، وزوجته السفير كلود الحجل. وهكذا اكتمل الأمر».

 

وتوجه إلى جوي وداليا، وقال: «قد تسمعان كلاما مغرضا أحيانا أو جارحا من خلال الهمس عبر التخريب الاجتماعي أو ما شابه. لا تكترثا. أنتما أقوى وأسمى من الرد والمستقبل لكما».

 

وأضاف: «وحدي أتحمل وزر الماضي ومسؤولياته، وقد قمت ببعض من المراجعة.. ومع البطريرك صفير عقدنا المصالحة هنا. وإنني على استعداد لأي مساءلة أو نقد ذاتي مجددا إذا لزم الأمر. ومن كان منكم بلا خطيئة، فليرجمها بحجر... وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».

 

كما توجه بالشكر إلى الاهل والاصدقاء وجميع المرافقين والعاملين في المختارة وبيروت، وأتمنى أن «تكون هذه المناسبة جامعة للمحبة وللخير، ومبروك لنا جميعا».

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