الديار: اتفاق ترسيم الحدود البحرية اصبح جاهزا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر رسمي متابع للديار ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية اصبح جاهزا او في مرحلته النهائية وفق التكهنات التي نسمعها ونقرأها.لكنه جدد التأكيد بان تقدما ملموسا وحقيقيا قد تحقق مؤخرا بعد زيارة هوكشتاين الاخيرة الى لبنان.

واسـتدرك قائلا، عليـنا ان نبـقى حــذرين من المنــاورات الاسـرائيلية حول بعض التفاصيل لكن موقــف لبنان متين في التفاوض الذي يتولاه الوسيط الاميركي.

وردا على سؤال قال: يمكن ان يحصل الاتفاق في غصون اسابيع قليلة ويمكن ان يحتاج الى فترة اطول، فالامر متوقف على القبول بملاحظات لبنان وعدم اللجوء الى المناورة والمماطلة.