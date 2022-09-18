الديار: من هم الوزراء الجدد في الحكومة المرتقبة؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

توقع مصدر مطلع للديار ان يحسم ملف الحكومة ويتم تشكيلها في اواخر الشهر الجاري او مطلع تشرين الاول قبل تحول المجلس الى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية وبعد جلسة الموازنة المقررة في ٢٦ الجاري .

وردا على سؤال حول الصيغة المتوقع الاتفاق عليها قال المصدر المرجح ان يجري تعديل طفيف على الحكومة الحالية يطاول وزير المهجرين عصام شرف الدين واستبداله بالوزير السابق صالح الغريب بسبب توتر العلاقة مؤخرا بين الرئيس ميقاتي والوزير شرف الدين.

كما يتوقع ان يطاول ايضا وزير الاقتصاد امين سلام الذي يبدو ان البحث في البديل عنه لم يحسم بعد ويؤمل ان يبت بهذا الموضوع بعد عودة ميقاتي من السفر .

واصاف المصدر انه لا يستطيع التاكيد او النفي ما اذا كان التعديل سيطاول وزير المال يوسف خليل في ظل معلومات غير مؤكدة في الرغبة باستبداله بالنائب السابق ياسين جابر الذي ورد اسمه في التشكيلة الاولى للحكومة التي قدمها ميقاتي لعون .

ووفقا للمعلومات فان الحكومة الجديدة المرتقبة لن تجري تعديلا مهما على البيان الوزاري للحكومة المستقيلة، وان جلسة الثقة بها في حال شكلت ستحدد بعد جلسة الموازنة المقررة في ٢٦ ايلول الجاري .

ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان حزب الله دخل مؤخرا على خط الملف الحكومي من باب المساعدة على تسهيل اتفاق عون وميقاتي، وان الاجواء تحسنت في هذا الاتجاه .

واضافت ان اللقاء الذي جمع ميقاتي مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وبعض نواب الكتلة في البرلمان على هامش جلسة الموازنة جرى في اجواء ايجابية وتجاوز الحديث في موضوع الموازنة.

ولفتت الى كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس حول الملف الحكومي،وامله في تشكيل الحكومة قريبا .

والجدير بالذكر ان نصرالله استقبل اول امس رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان والوزير السابق الغريب. وربطت المصادر بين اللقاء ودخول الحزب على مسار الجهود للمساعدة في تسريع تشكيل الحكومة.