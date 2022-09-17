مخزومي: تحية للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون

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غرّد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر":

"تحية للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون عبر مرفأ بيروت. السؤال هو: إن كان يتم تصنيع هذه المواد في لبنان فلماذا لا يتم تفكيك معامل تصنيعها وإحالة المسؤولين عنها والجهات التي تقف خلفهم للقضاء؟"

وأضاف:

"أما إن كان يتم إدخال هذه المواد عن طريق الحدود مع الدول المجاورة فيجب ضبط الحدود المتفلتة ووقف عمليات التهريب التي تسيء لسمعة لبنان. والسؤال أيضًا هو كيف يتم التستر وراء شركات وهمية لممارسة أعمال التهريب المخالفة للقانون، ومن هي الجهة المخولة إصدار شهادات المنشأ للسلع؟"