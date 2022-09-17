مولوي: مصممون على حماية مجتمعاتنا في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك

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غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي عبر “تويتر”: “كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق المليون حبة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت.

التحقيقات مستمرة.

#تجار_الموت #لكم_بالمرصاد

وأعاد مولوي نشر تغريدته عن ضبط كمية من الكبتاغون اليوم، وأضاف: “التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثمر ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون كانت ستهرب الى دولة الكويت. مصممون على حماية مجتمعاتنا في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك.

كما أثنت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية، والذي أسفر عن ضبط مليون حبة كبتاغون قبل تهريبها الى دولة الكويت”.