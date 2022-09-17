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أشار المكتب الإعلامي لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصّار في بيان ردّ فيه على بعض المقالات المغرضة والمعروفة المصدر، إلى أنّ “الوزير نصّار عمل منذ اللحظة الأولى لمشاركة فرقة “ميّاس” اللبنانية في مسابقة AMERICA’S GOT TALENT العالمية على مواكبتها والقيّمين عليها لحين فوزها بالمسابقة ورفع اسم لبنان عالياً في العالم أجمع”.

وأضاف البيان: “إنّ عدم حضور الوزير نصّار إلى مطار بيروت الدولي لاستقبال الفرقة بعد عودتها من الخارج، حصل بناءً على رغبة قائد الفرقة نديم شرفان، وذلك بهدف التأكيد على إبعاد السياسة عنها بشكل كامل، علماً أنّ مواكبته لها لحظةً بلحظةٍ كان أمام الرأي العام اللبناني والعالمي، من خلال الوسائل الإعلامية كافة، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي والحسابات الخاصة به وبالوزارة، بالإضافة إلى بدء التحضير لمناسبة تكريمية للفرقة من قبل وزارة السياحة تقديراً لها ولهذا الفوز الكبير”.

وتمنّى المكتب الإعلامي لوزير السياحة من المواقع الإلكترونية والصفحات التي تعمل على استغلال أيّة مناسبة أو فرصة للتصويب على السلبيات أن تبقي على إيجابية هذا الحدث والإنجاز، وتسلّط الضوء على فرحة لبنان واللبنانيين فيه، بدلاً من استغلاله لأهداف معروفة بلا فائدة ولا منفعة.