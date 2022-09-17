احوال الطقس في الأيام المقبلة؟

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يؤثر طقس مستقر وحار قليلاً نهارا على لبنان اليوم وغدا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تعود للانخفاض مطلع الاسبوع وطقس متقلب منتصفه.

في التفاصيل:

السبت:

1- الحرارة ساحلاً بين 23 و 31 درجة بقاعا بين 15 و32 درجة وعلى ال 1000متر بين 17 و27 درجة.

2- الجو : قليل السحب

3- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40كم/س

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80 ??

5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1010 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة.

الاحد: طقس قليل السحب نهارا والحرارة مستقرة وتتراوح بين 23 و31 درجة ساحلا 16 و 32 بقاعاً وبين 18 و27 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و40كم/س

الاثنين: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تنخفض وتتراوح بين 22 و30 درجة ساحلا 16 و30 بقاعاً وبين 17 و 25 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و 40كم/س.