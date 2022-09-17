احوال الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس مستقر وحار قليلاً نهارا على لبنان اليوم وغدا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تعود للانخفاض مطلع الاسبوع وطقس متقلب منتصفه.
في التفاصيل:
السبت:
1- الحرارة ساحلاً بين 23 و 31 درجة بقاعا بين 15 و32 درجة وعلى ال 1000متر بين 17 و27 درجة.
2- الجو : قليل السحب
3- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40كم/س
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80 ??
5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1010 hpa
6- الرؤية جيدة
7- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة.
الاحد: طقس قليل السحب نهارا والحرارة مستقرة وتتراوح بين 23 و31 درجة ساحلا 16 و 32 بقاعاً وبين 18 و27 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و40كم/س
الاثنين: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تنخفض وتتراوح بين 22 و30 درجة ساحلا 16 و30 بقاعاً وبين 17 و 25 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و 40كم/س.