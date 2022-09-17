جنبلاط منزعج من هؤلاء.. وهكذا "لطَشهُم"

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قبل أيامٍ قليلة، أثارَت تغريدةٌ لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عن الكهرباء تساؤلاتٍ عديدة، خصوصاً أن لبنان يُعاني من شبهِ عتمةٍ شاملة بسبب اطفاء معامل الطاقة نظراً لنقص مادة الفيول

وكان جنبلاط منزعجاً من تعدي البعض على الشبكة الكهربائية بهدف سحب كهرباء منها باتجاه مزارع البيتكوين التي تم انشاؤها في وقتٍ سابق، والتي تحتاج إلى طاقة كهرباء عالية.

حينها، قال جنبلاط في تغريدته إنه "في قرى الشوف الاعلى التي تتمتع بالكهرباء، هناك أفراد يقومون باستهلاك هائل للطاقة على حساب المواطنين العاديين"، وأردف: "لماذا وكيف، لأنّ هؤلاء يصنعون العملة البيتكوين لا أكثر ولا يبالون بالمصلحة العامة".