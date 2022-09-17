هذا ما سيتطرق إليه نصرالله في إطلالته اليوم

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كشفت معلومات لـ «الديار» ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتطرق في اطلالة الساعة العاشرة من صباح اليوم في خطاب بمناسبة اربعين استشهاد الامام الحسين الى ملف الترسيم وخصوصا مع كثرة التحليلات والتسريبات والتصريحات الايجابية والوهمية.

وخصوصا مع وصول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى مرحلة نهائية وحساسة تضعه بين حافة التوقيع او الحرب مع وصول رسائل تهديد من حزب الله الى من يعنيهم الامر بان المقاومة لن تسكت عن المماطلة الاميركية والخداع الاسرائيلي لقرصنة حقوق لبنان تحت ضغط الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي مقابل منح «اسرائيل» فرصة لاستخراج غازها من «كاريش» والحقول الموازية بذريعة عدم وجود سلطة في لبنان لتوقيع اتفاق الترسيم.