أسرار الصحف ليوم السبت 17 أيلول 2022

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البناء

قال مصدر اقتصاديّ روسيّ إن نمو التبادل التجاري بين أميركا والصين يؤدي الى نمو الصين وتراجع النمو الأميركيّ، بينما نمو التبادل بين روسيا والصين يؤدي إلى نمو الصين وروسيا، متوقعاً أن تتحوّل روسيا خلال خمس سنوات الى شريك أول للصين تجارياً بدل أميركا.



قال مصدر أمني إنه لا يستطيع تقبّل مواجهة المودعين الذين يطلبون حقوقهم، لكنه لا يستطيع تقبل صمت المصارف إلا مقدمة لقرار الإقفال وصمت الحكومة إلا للتهرّب من حل يزعج المصارف ولا تقبل فكرة أن بعض ما يجري ليس حملة منظمة تشترك فيها شعبويّة تخدم المصارف في النهاية.

الجمهورية

ـ تتكرّر اللقاءات بشكل دوري وبعيداً من الأضواء بين سفارة دولة أوروبية بارزة وممثلين عن حزب بارز.

ـ قال سفير دولة عربية إن لا دور للأسرة العربية في الاستحقاق الرئاسي والموقف عبّرت عنه الجامعة العربية بالتأكيد.

ـ وجّه مرجع كلاماً لاذعاً في حق مسؤول كبير بسبب الغياب عن البلد لمناسبة إجتماعية خارجية فيما البلد غارق في التعطيل.

اللواء



يخشى معنيون من معالم فوضى قد تتحوّل إلى واقع جديد متحكم بالمسار الداخلي مع اقتراب نفاد المهلة الدستورية لإنتخاب الرئيس.



بات بحكم الثابت أن إقفال فروع مصارف في مناطق معنية، هو أحد أبرز الخيارات المتاحة لمواجهة غضب المودعين..



سجلت بورصة الأسعار المتغيرة، خلال 48 ساعة ما يزيد على 10٪ من سعر بعض السلع الغذائية، والمتوافرة بكميات وبعضها من إنتاج محلي!