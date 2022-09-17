عناوين الصحف ليوم السبت 17 أيلول 2022

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الأخبار

ـ «الذئاب المنفردة» تغزو المصارف

ـ قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار

ـ بشرى ميقاتي: خطوة واحدة إلى الوراء تكفي

ـ واشنطن لدمشق وحلفائها: اللعبة لم تنتهِ بعد

البناء

ـ بوتين: أوروبا ضحيّة العنجهيّة الاستعماريّة… وشي: لمنع الثورات الملوّنة… ونصرالله اليوم

ـ الموازنة إلى 26 أيلول بعد تطيير النصاب… ويوم طويل لحرب المودعين والمصارف

ـ تواصل التنديد بالاعتداء على “البناء”… وظهر الإثنين لقاء تضامنيّ في نقابة الصحافة

الجمهورية

ـ المودعون يحذرون: الآتي أعظم

ـ إقفال المصارف 3 أيام

ـ هل «خطف» خط الطفافات الخطوط البحرية الأخرى؟!

ـ الأفكار وليس الأشخاص سنسيناتوس او ماكرون

ـ العثور على مئات القبور في إيزيوم بعد استعادتها

اللواء

ـ غياب المعالجات يُفجِّر «انتفاضة المودعين» ضد المصارف

ـ اتهامات متبادلة عن «الجهات المحركة».. وبروفة نيابية تُطيح بالموازنة وترفع الرواتب 3 أضعاف

ـ روسيا والصين تروِّجان لنظام دولي جديد خلال قمة شنغهاي

ـ أوكرانيا تكشف «مقابر جماعية» في إيزيوم وبعثة تحقيق دولية

الديار

ـ هل هجمة المودعين على المصارف عفوية أم ضمن خطة مدروسة؟

ـ فرنسا «راجعة» لحل عقدة الاستحقاق الرئاسي برئيس تسوية مشروعه اقتصادي