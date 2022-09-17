بالصور والفيديو: حفل بمناسبة زفاف داليا جنبلاط وجوي الضاهر

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أقيم حفل مساء اليوم في المختارة لمناسبة زفاف داليا وليد جنبلاط وجوي بيار الضاهر، بحضور عدد محدود من المدعوّين. وجرى تداول فيديوات أظهرت جنبلاط يصطحب ابنته داليا إلى باحة قصر المختارة. وكان جنبلاط قد نشر صورة تجمع كريمته وعريسها، معلّقاً عليها بالقول: "ألف مبروك لجوي وداليا مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح". والليلة نشر فيديو حفل الزفاف على صفحته في فايسبوك. وكان لجنبلاط كلمة في الحفل أكدّ فيها أهمية المصالحة، وتضمّنت أيضاً شقاً شخصياً موجهاً للعروسين.