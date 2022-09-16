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هكذا كان المطلوب أن تُقَرَّ الموازنة اليوم.

وبدل أن تتضافر جهود الكتل والنواب المنفردين على تصحيح الأخطاء المعروفة من الجميع، بدا المشهد في اليوم الثاني من جلسة مناقشة مشروع موازنة 2022 على الشكل الآتي:

رئيس مجلس نيابي ينأى بنفسه عن خطايا ثلاثين عاماً في حق الاقتصاد والمال العام، وكأنَّ لا علاقة له ولا للمجالس النيابية المتعاقبة بكل ما جرى، ورئيس حكومة تصريف أعمال يتمسكن ويستعطف الرأي العام ولا يقدِّم إلا الحلول الترقيعية والجزئية، محاولاً إيهام الناس بأنه هبط بالمظلة على الحياة السياسية، من دون أن تكون له أي علاقة بالشأن العام قبل اليوم، وكتل نيابية ونواب منفردون غارقون في المزايدات السياسية والشعبويات، حيث راح البعض يتبارى في تبني تطيير النصاب، والبعض الآخر في طرح المطالب غير الواقعية، ليدفع الثمن من جديد، الناس الذين ليس أمامهم في كل الأحوال إلا أن يأملوا بصحوة ضمير لدى المسؤولين عن الأزمة، تنقُلهم من حال التنكر والإنكار، إلى وضعية العمل الجدي للخروج من المستنقع.

وفي موازاة التلكؤ النيابي والحكومي المتمادي، سواء في إقرار التشريعات الضرورية، أو في اتخاذ الاجراءات الملحة، تكرر اليوم سيناريو اقتحام المصارف، بشكل بات يهدد الوضع الأمني في كل البلاد، تماماً كما يضع المودعين أمام خطر إقفال المصارف من جديد، مع ما لذلك من تداعيات على مختلف المستويات.

وفي انتظار ما يبدل الأحوال، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة “أوجيرو” بقيمة 96 مليار و115 مليون و617 الف ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في الهيئة المساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022، كما وقع المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى الهيئة بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين الزيادة التي أقرها المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12/5/2022، إضافة إلى سلفة على حساب غلاء المعيشة لجميع العاملين في الهيئة.