نقابات سائقي السيارات العمومية الى الاعتصام في هذا اليوم!

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صدر عن الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان البيان التالي :

ان الغاء الدعم عن المحروقات بصورة عامة وخصوصا عن مادة البنزين هو ضربة جديدة توجه الى العاملين في النقل والى المواطن اللبناني في ظل غياب تقديمات اجتماعية لذوي الدخل المحدود .

ان الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان يسأل المسؤولين عن مغبة هكذا قرار في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث يتحمل ذوو الدخل المحدود اعباء كثيرة ناتجة عن غياب الدولة الراعية اقتصاديا واجتماعية لشؤون وشجون الناس .

اما السائقين فهم الذين يتعرضون للاذلال ان على صعيد الحصول على مادة البنزين او الحصول على أجرة نقل مرتفعة من مواطن بالكاد يستطيع تامين قوته اليومي وسط تزايد البطالة واقفال مؤسسات كثيرة .

كما نسال ايضا ما الغاية من تحميل الشعب وزر الفوضى الاقتصادية العارمة والتي تصيب كل القطاعات الانتاجية وتنبء بكوارث اجتماعية قد تطال كل فئات الشعب اللبناني .

لا يسع الاتحاد الا ان يؤكد رفضه لهذه السياسات الجائرة والتي تنعكس سلبا على حياة الناس في ظل غياب دولة راعية تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والمعيشية و توفر الحد الادنى من العيش الكريم لذوي الدخل المحدود .

وعليه ، يعلن الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان الدعوة للاعتصام يوم الخميس ٢٢ أيلول الجاري في مستديرة الدورة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا للتعبير عن سخط السائقين العموميين من القرارات الارتجالية المجحفة بحق شعب بكامله.