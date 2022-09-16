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عد اليوم الطويل الذي شهد اقتحامات لعديد من المصارف، خرج المودع جواد سليم من مصرف لبنان والخليج في الرملة البيضاء برفقة القوى الأمنية بعد أن كان قد دخل اليه صباحاً.

وأشار شقيق المودع جواد سليم في حديث لـ"الجديد" الى أنه تم الإتفاق مع إدارة المصرف على إعطاء جواد مبلغ 15 ألف دولار أميركي نقداً و35 ألفاً على شكل "شك" مصرفي.

وقالت مديرة فرع مصرف لبنان والخليج في رملة البيضاء: "المودع وضع في حسابه "شك" مصرفي عام 2020 وقد تفاوضنا معه على مبدأ "حطيت شك خود شك".

توازياً، خرج المودع كريم سرحال من مصرف البحر المتوسّط في شحيم بعد حصوله على 25 ألف دولار فريش.

وأفادت المعلومات أنه تم إخراج كل الموظفات من بنك البحر المتوسط في شحيم، بعد اقتحامه في النهار والذي ترافق مع سماع دوي إطلاق نار بالمحيط.