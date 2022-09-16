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هذا ما بحثه الراعي مع وفد البعثة الايطالية..

16
SEPTEMBER
2022
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وفد البعثة الإيطالية، الذي ضم رئيس تجمع الشمامسة الدائمين إنزو بيترولينو ممثلا أبرشية ريجيو كالابريا مقرهم روما، فابريزيو فوساري ممثلا أبرشية ريجيو إميليا، لويجي فيدوني ممثلا أبرشية تريست، جورجيو أغلياني ممثلا أبرشية تورين، المسؤولة في قسم الإعلام لكاريتاس إيطاليا كيارا بوتاري، مدير برنامج كاريتاس إيطاليا في الشرق الأوسط دانيلو فيليسيا نجيلي.

ويمثل الوفد أكثر من أربعة الاف و800 شماس دائمين من جميع أنحاء العالم التابعين لمجلس الأساقفة الكاثوليك في إيطاليا وحولها، يرافقهم وفد كبير من كاريتاس لبنان يضم رئيسه الأب ميشال عبود الكرملي، المنسق العام لشبيبة كاريتاس لبنان بيتر محفوظ، مستشار العلاقات العامة والإعلام الصحافي جوزاف ابراهيم محفوض، المنسق الميداني روي بشعلاني، رئيس اللجنة الوطنية الروحية شارلي خليل، المنسق الإداري سمير حداد، مسؤول وحدة النشاطات الخاصة جاك شمعون وعدد من مسؤولي الوحدات ورؤساء اللجان في شبيبة كاريتاس.

ووضع الوفد الراعي في اجواء التعاون القائم بين ايطاليا ولبنان، وفي أجواء زياراتهم مرجعيات روحية مسيحية واسلامية في لبنان، مؤكدين للراعي التعاون المستمر لابرشياتهم في ايطاليا مع جميع اللبنانيين.

بدوره، نوه الراعي ب "الدور الانساني الذي يقومون به لتخفيف الهموم والمشاكل عن المواطنين في هذه الظروف الصعبة".

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