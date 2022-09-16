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توقيف مطلوبين خطيرين نفذا عمليات سلب بقوة السلاح في طرابلس ومحيطها

16
SEPTEMBER
2022
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صدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق متعدّدة من مدينة طرابلس والتي تنفذّها عصابات مسلّحة بشكل دائم، تقوم بإطلاق النار لإرهاب المواطنين وسلبهم أموالهم، والتي نتج عنها إصابة عدد منهم.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد مكان تواجد أفراد أخطر عصابة سلب، وتضم كل من:
- ع. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)
- ع. ب. (مواليد عام 2004، لبناني)، من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب وسرقة.
واعطيت الأوامر للعمل على توقيفهما بما أمكن من السرعة، وبتاريخ 13-9-2022 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محيط "مستشفى النيني" بعملية نوعيّة وخاطفة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح في مناطق عدّة من طرابلس وبخاصة الميناء، والمعرض، والبداوي، والضمّ والفرز، وذلك على متن دراجة آليّة، وبإطلاق النار واصابة عدد من المواطنين، كان آخرها /3/ عمليات سلب قبيل توقيفهما.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

 

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