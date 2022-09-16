ماذا كشف وزير الداخلية بعد اقتحام المصارف اليوم؟

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أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "الهدف من إجتماع مجلس الأمن المركزي هو حماية البلد والنظام".



وقال مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: "هدفنا حماية البلد والمودعين"، ولفت إلى أنّه "لا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد، وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني".

وأشار إلى أنّ "هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف، ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسريّة التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع".



وتابع مولوي: "ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة، ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد، والاجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة".