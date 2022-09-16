عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 أيلول 2022

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الأخبار

- تردّد إزاء متطلبات "خط هوكشتين"

- دعاوى ارتياب تنتظر القاضي الرديف: هل يُسحب ملف المرفأ من المجلس العدلي؟

- 40 عاماً على "جمّول": السحر لم ينطفئ

- الثانويات الرسمية في يوم التسجيل: لا تسجيل

- جولات "التغييريين" على الكتل النيابية: النظام يبتلع "الفرسان 13"

- "حماس": عائدون إلى سوريا



البناء

- النيابة تُصدر أوامرها بإخراج المسلحين من مكاتب البناء و "إعادة الأمور إلى ما كانت عليه"

- رئيس مجلس النواب وهيئات روحيّة ونقابيّة ووزراء ونواب وشخصيّات... والإثنين في نقابة الصحافة



اللواء

- الموازنة تكشف هزالة المداخلات... والحكومة حاجز لمنع الفوضى!

- صندوق النقد لتعديلات على قانون السرية المصرفية... والمصارف تتجه لـ"الأمن الذاتي"

- الدولار والحرب الأوكرانية

الديار

- لبنان يُطالب بضمانات بريّة وعون يُشكك في نوايا بري: الترسيم في الأمتار الأخيرة؟

- "مسرحية هزلية" في ساحة النجمة وصندوق النقد ينتقد بطء الإصلاحات الاقتصادية

- انهيار "الليرة" يتسارع والعتمة "شاملة"... حزب الله يتحرك حكومياً بين عون وميقاتي



الجمهورية

- جلسة الموازنة.. عراضات خطابية

- كرنفال المارونية الرئاسية

- ما الفارق بين عامي 1988 و2022؟

- خريف الاتفاق النووي يلفح لبنان