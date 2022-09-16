عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 أيلول 2022

الأخبار
- تردّد إزاء متطلبات "خط هوكشتين"
- دعاوى ارتياب تنتظر القاضي الرديف: هل يُسحب ملف المرفأ من المجلس العدلي؟
- 40 عاماً على "جمّول": السحر لم ينطفئ
- الثانويات الرسمية في يوم التسجيل: لا تسجيل
- جولات "التغييريين" على الكتل النيابية: النظام يبتلع "الفرسان 13"
- "حماس": عائدون إلى سوريا
البناء
- النيابة تُصدر أوامرها بإخراج المسلحين من مكاتب البناء و "إعادة الأمور إلى ما كانت عليه"
- رئيس مجلس النواب وهيئات روحيّة ونقابيّة ووزراء ونواب وشخصيّات... والإثنين في نقابة الصحافة
اللواء
- الموازنة تكشف هزالة المداخلات... والحكومة حاجز لمنع الفوضى!
- صندوق النقد لتعديلات على قانون السرية المصرفية... والمصارف تتجه لـ"الأمن الذاتي"
- الدولار والحرب الأوكرانية
الديار
- لبنان يُطالب بضمانات بريّة وعون يُشكك في نوايا بري: الترسيم في الأمتار الأخيرة؟
- "مسرحية هزلية" في ساحة النجمة وصندوق النقد ينتقد بطء الإصلاحات الاقتصادية
- انهيار "الليرة" يتسارع والعتمة "شاملة"... حزب الله يتحرك حكومياً بين عون وميقاتي
الجمهورية
- جلسة الموازنة.. عراضات خطابية
- كرنفال المارونية الرئاسية
- ما الفارق بين عامي 1988 و2022؟
- خريف الاتفاق النووي يلفح لبنان