أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 أيلول 2022

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البناء



قالت مصادر على صلة بملف تشكيل الحكومة إن ثغرة قد فتحت في الجدار تجعل النقاش حول الحكومة الجديدة يخرج من رفع العتب وتسجيل المواقف والتبرؤ من مسؤولية الفشل. وقالت إن حزب الله يلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر والتشاور حول المخارج بما في ذلك تسمية الوزير الدرزي.



يقول ضبّاط شاركوا في عام 2000 مع خبراء الأمم المتحدة في التثبت من انسحاب الاحتلال وتسجيل التحفظات على الخط الأزرق إن ما يفعله "الوسيط" الأميركي باقتراح خط العوامات يسعى لاستبدال ترسيم الحدود البحريّة باقتراح خط أزرق بحريّ.



اللواء



يشارك مرجع حكومي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على نفقته الخاصة.



غادر نواب من ضمن "التغييريين" المواقع السياسية والحزبية التي ساهمت في إيصالهم إلى البرلمان.



تتجه إحدى الجمعيات القطاعية لإنشاء ما يمكن وصفه بـ"الأمن الذاتي" لحماية مؤسساتها أثناء أوقات العمل، فضلاً عن إجراءات احترازية بدأت بتنفيذها.