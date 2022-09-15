لقاء بين كلودين عون ورئيس التفتيش المركزي.. ماذا في التفاصيل؟

A + A -

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون واللجنة السياسية في الهيئة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وعرضت معه “مجالات التعاون بين الهيئة الوطنية وإدارة التفتيش المركزي لجهة التنسيق والمشورة في تحسين أساليب العمل الذي يخدم قضايا المرأة”.

وتركز البحث على “سبل اعتماد الهيئة على منصة IMPACT في إعداد برامج معلوماتية لجمع المعطيات الخاصة بشؤون المرأة بهدف بناء السياسات العامة الرشيدة المؤثرة في القضايا النسائية”.

كما تم التطرق إلى “كيفية التعاون بهدف تفعيل أدوار النساء في الإنماء المحلي، في إطار المجالس البلدية، وتوثيق المعرفة بالأوضاع العائلية للنساء اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين”.