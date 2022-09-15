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مئات العائلات السورية غادرت لبنان هذا الاسبوع!

15
SEPTEMBER
2022
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جهزت وزارة المهجرين لائحة بعدد من النازحين القاطنين في مدينة عرسال والعائدين إلى منطقة قلمون غربي في سوريا.
وستسلّم اللائحة إلى المديرية العامة للأمن العام بأقرب وقت، بحسب ما أفاد وزير المهجرين عصام شرف الدين.
وتضمّنت اللائحة 374 عائلة موزعة كما يلي:
175 عائلة من قرية المشرفة ( فليطة )
46 عائلة من قرية رأس المعرة وقرية رأس العين
44 عائلة من قرية جراجير
36 عائلة من مدينة قارة
36 عائلة من قرية السحل
22 عائلة من مدينة يبرود
17 عائلة من قرية الصرخة

هذا وعاد مع القافلة التي اتجهت إلى سوريا 200 سيارة.
وأفادت الوزارة بأن هذا الإحصاء هو النهائي لهذا الأسبوع.

 

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