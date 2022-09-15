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قوى الامن تتحرك بعد سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العائدة لمطار بيروت الدولي

15
SEPTEMBER
2022
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ الاتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العائدة لمطار بيروت الدولي.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها فصيلة الاوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي، توصّلت الى تحديد مكان تواجد وهوية أحد الناشطين في هذه العمليات، ويدعى:

ح. ب. (مواليد عام 1998، لبناني)
على الأثر، وبتاريخ 14-9-2022، دهمت قوة من الفصيلة منزله وألقت القبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه باستخراج النحاس من الكابلات المسروقة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات، كما تبيّن انه يوجد بحقه مذكرة قضائية بجرم سرقة.

باستماعه، اعترف بما نسب اليه، وبقيامه بالاشتراك مع آخرين بعدة عمليات سرقة.

أودع مع المضبوطات مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.

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