المرتضى استقبل وفدا من "حزب الله" شاكرا تعاون الوزارة لانجاح المهرجان الفني الاصيل في صور

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إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم وفدا من منطقة الجنوب الاولى في حزب الله وكشافة الإمام المهدي لشكرالوزارة على تعاونها في إنجاح المهرجان الفني الأصيل في الملعب الروماني في مدينة صور.

وقدما له درعا تقديرية على "إسهاماته المضيئة في تعزيز وحفظ التراث الثقافي الوطني والهوية الوطنية " كما كتب على الدرع.



وقد ضم الوفد مسؤول الإعلام في المنطقة الأولى في "حزب الله" موسى عبد علي، مفوض جبل عامل الأولى في "كشافة المهدي" اسماعيل دياب ومفوض العلاقات في "جمعية كشافة المهدي" نضال شعيب.