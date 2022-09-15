وفد البنك الدولي في وزارة المالية.. وهذا ما تم مناقشته!

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أجرى وفد الخبراء التابع لصندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان ( IMF Tax Policy Mission) جوجلة لجملة اللقاءات التي أجراها على مدى أسبوع حول السياسات الضريبية الحالية وإمكانية استحداث سياسات ضريبية جديدة، في اجتماع عقد اليوم مع مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، في حضور مستشارة الشؤون الضريبية في الوزارة الخبيرة كلودين كركي.



وقد تركز مضمون الاجتماع، بحسب بيان المكتب الاعلامي في وزارة المال، "على ما تم نقاشه في الوزارات والإدارات والهيئات التي التقاها الوفد، وعلى كيفية معالجة التهرب الضريبي من خلال نقل الأرباح من لبنان إلى الخارج والإجراءات المتخذة لملاحقتها عبر اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية بهذا الشأن".



وأكد شحادة للوفد "سياسة وزارة المالية الهادفة إلى عدم إلحاق أعباء مباشرة أو غير مباشرة بطبقات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وما دون".

يشار الى "أن اجتماع اليوم مع مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة هو الثاني بعد الاجتماع التقني المطول الذي عقد في المديرية في مستهل جولته بداية الأسبوع، على أن يليه اجتماع ثالث عند الانتهاء من جدول لقاءاته المحددة في لبنان.