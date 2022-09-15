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الجيش يوقع بروتوكول تعاون مع شبكة التحول الرقمي في لبنان

15
SEPTEMBER
2022
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جرى قبل ظهر اليوم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش اللبناني وشبكة التحول الرقمي في لبنان، بحضور قائد الكلية العميد الركن حسن جوني ممثّلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون ومنسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان البروفسور نديم منصوري، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة التعليم العسكري العالي في الكلية، وتحقيق الرؤية المستقبلية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتأمين منصة تعليمية خاصة بالكلية لتحسين مستوى قدرات الضباط القادة في مجالات التحوّل الرقمي.

وألقى العميد الركن جوني كلمة جاء فيها:” إن عدم إعارة التكنولوجيا ما تستحقّه من متابعة واهتمام في مختلف مجالات الحياة يضعنا على أرصفة الحضارة عاجزين متفرجين على من يعبر إلى المستقبل المشرق الذي لن يكون لنا مكان لائق فيه. والحرب اليوم باتت حرب تكنولوجيا بنسبة كبيرة منها إذ بدأت الآلة العسكرية الميكانيكية الضخمة تفقد هالتها أمام شريحة إلكترونية صغيرة جدًّا”.

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