إعلامية مصرية تقدم اقتراحا لمقتحمة البنك في لبنان

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دعت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إلى علاج شقيقة سالي حافظ، اللبنانية، في مصر، مؤكدة أنها ستجد الرعاية والعلاج الكاملين، ونحن العرب جميعنا بعضنا لبعض.

جاء ذلك، في تعليق بسمة وهبة، خلال برنامجها، على واقعة اقتحام اللبنانية سالي حافظ بنك لبنان والمهجر في محلة السوديكو، إحدى ضواحي العاصمة بيروت، للحصول على وديعتها المقدرة بـ 20 ألف دولار، بعد دخولها إليه وهي تحمل سلاحا (مسدساً).

وقالت بسمة وهبة: قلبي واجعني جدا على لبنان لأنه شعب راقي وصاحب ذوق، وجدعان.

وفي الأنباء أن مواطنة لبنانية مسلحة بمسدس، اقتحمت مصرفا في بيروت، صباح الأربعاء، مطالبة بالحصول على وديعتها المحتجزة لدى المصرف، وقد تمكنت المودِعَة، سالي حافظ، من الحصول على مبلغ يقارب الـ 20 ألف دولار، ومغادرة المصرف.

وتردد أن المودعة، سعت للحصول على وديعتها من أجل توفير كلفة علاج لشقيقتها المريضة بالسرطان، وهو ما أكده مصدر في جمعية "صرخة المودعين"، التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في المصارف اللبنانية، في ظل الانهيار المالي الذي يمر به البلد الشقيق.

يذكر أن فرع المصرف، يقع في مقابل مقر الأمن العام اللبناني، في محلة السوديكو، القريبة من وسط بيروت، حيث كتب المودعون على جدران المصرف، وواجهاته الزجاجية، عبارات ضد المصارف، وحاكم مصرف لبنان.