عبود بحث مع كسبار في التشكيلات القضائية وتعيين قاضٍ إضافي

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اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في لقاء مطوّل، تمَّ خلاله البحث في مواضيع تتعلّق بالتأكيد على التشكيلات القضائية، وبمسألة تعيين قاضٍ إضافي.

وشدّد الرئيس عبود على “ثلاثة أهداف تتعلّق بوجوب إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، ووجوب إقرار التشكيلات القضائية كاملة وإلا على الأقل حالياً التشكيلات الجزئية لمحكمة التمييز، وتحسين أوضاع القضاء والقضاة”.

وأكد النقيب كسبار ان “الهدف من الإجتماع هو إعادة تفعيل عمل المحاكم وإعادة عجلة العمل القضائي. وتم وضع خطة مشتركة من أجل الوصول إلى إعادة العمل في المحاكم، وان اجتماعاً مهماً سوف يحصل الأسبوع القادم من أجل إيجاد الحل المناسب”.