رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفراء الدانمارك وبلجيكا وفنلندا وكندا

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تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد أربعة سفراء جدد

معتمدين في لبنان هم: سفير الدانمارك Kristoffer Magnus VIVIKE، وسفير بلجيكا Koen

VERVACKE، وسفيرة فنلندا Anne MESKANEN، وسفيرة كندا Stefanie McCollum.

وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب،

والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل

شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، عزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها كل سفير،

وتم رفع علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيّا سفير كل من الدول المذكورة العلم قبل ان يستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل

بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء لتقديم اوراق اعتماده الى

الرئيس عون، وتعريفه على اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

وخلال الحفل، نقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء وقادة بلادهم، وشددوا على العمل على كل ما من

شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين دولهم ولبنان.

وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى قادة ورؤساء دولهم، مؤكداً في المقابل حرص لبنان على تمتين

العلاقات مع دولهم الصديقة بما يعود بالفائدة على لبنان ودولهم وشعوبهم واللبنانيين.

وتمنى الرئيس عون للسفراء الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدّموا اليوم اوراق اعتمادهم:

سفير الدانمارك Kristoffer Magnus VIVIKE

- حائز على إجازة في العلوم السياسية من جامعة كوبنهاغن، وعلى ماستلر في العلوم الأوروبية من

معهد العلوم الاقتصادية والسياسية في لندن.

- تقلب في مناصب إدارية عدة، حيث عمل بين عامي 1999-2001 كباحث مساعد في المعهد

الدانماركي للشؤون الخارجية.

- شغل مناصب عدة في وزارة خارجية بلاده، لا سيما في القسم الأمني، واقسام الشؤون الافريقية،

وشؤون الاتحاد الأوروبي وممثلية بلاده في حلف شمال الأطلسي.

- عين بين عامي 2011-2013، نائبا لرئيس بعثة بلاده في كابول.

- عين بين عامي 2016-2021، مدير للشؤون القنصلية وإدارة الازمات في وزارة خارجية بلاده.عين

بين آذار 2021-أيلول 2021 الممثل الخاص لبلاده في حل الازمة السورية.

سفير بلجيكا Koen VERVACKE

- حائز على ماستر في التاريخ المعاصر وتاريخ الفنون من جامعة لوفان.

- حضر دورات في الوساطات الدولية والحفاظ على الأمن، من قبل الأمم المتحدة.

- يحمل خبرة 30 سنة في الدبلوماسية الدولية، والعمل على تفادي النزاعات، والوساطات، حيث تولى

مناصب عدة في هذا الاطار ضمن اطار الدبلوماسية الأوروبية والدبلوماسية البلجيكية.

- عمل كمدير ومدير عام لإفريقيا، بين عامي 2011-2020، في القسم الأوروبي للشؤون الخارجية.

- عمل على تطوير وإدارة شراكات استراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول منظمة الوحدة الافريقية،

والمنظمات الإقليمية في مجالات السياسة والانماء الاقتصادي والأمن.

- تميز، بصفته اول ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لدى منظمة الدول الافريقية، بأرسائه أسس السلام

والامن، لا سيما لجهة حل النزاعات الافريقية.

- عمل كمساعد في الوحدة الأوروبية الخاصة بالسيد خافيير سولانا، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في الشراكة مع دول المتوسط ولافريقيا.

سفيرة فنلندا Anne MESKANEN

- حائزة على ماستر في العلوم السياسية من جامعة هلسنكي.

- عملت في الصحافة، قبل ان تعين ملحقة لدى امانة سر قسم العلاقات الأوروبية التابع لوزارة خارجية

بلادها.

- عينت بين عامي 1997-2000، سكرتيرية ثانية لدى نائب رئيس بعثة بلادها في رومانيا.

- عينت بين عامي 2000-2004، مستشارة لدى بعثة بلادها في الأمم المتحدة-نيويرك.

- عينت بين عامي 2007-2011، نائب رئيس بعثة بلادها في سوريا، والتي تغطي كلا من سوريا،

العراق، لبنان والأردن.

- عينت بين 2015-2017، سفيرة لبلادها في كابول.

- بين عامي 2018-2020، عينت بصفتها سفيرة، كبيرة المستشارين في قسم افريقيا والشرق الأوسط،

وقسك آسيا وأميركا، التابعين لوزراة خارجية بلادها.

سفيرة كندا Stefanie McCollum

- تتمتع بمجموعة متنوعو من الخبرات الإدارية اكتسبتها خلال 27 سنة من العمل في كل من وزارة

الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الكندية، ومكتب وزير الدولة للاشغال العامة والخدمات الحكومية في

كندا، إضافة الى الوكالة الكندية للتقييم البيئين قبل إنضمامها الى وزارة الشؤون الخارجية الكندية في

العام 2005.

- تولت قيادة برامج الإدارة والتنسيق القنصلي في مكاتب بادها في كل من سان فرانسيسكو والقاهرة

وبوخارست وساو باولو.

- شغلت منصب مديرة مركز مراقبة واستجابة الطوارئ المكلف تقديم المساعدة للمواطنين الذيتن

يتعرضون لمشاكل في الخارج، إضافة الى رصد الاحداث الدولية والأزمات التي تؤثر على مصلحة

كندا على الصعيد الدولي، وبحث كيفية التعامل معها.

- عينت مديرة مشروع تجديد الإدارة الذي يهدف الى دعم موظفي الإدارة القنصلية في وزارة الشؤون

العالمية لكندا.

- في العام 2018، تم تعيينها سفيرة لكندا لدى قطر.