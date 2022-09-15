العلاقات اللبنانية-التركية محور لقاء الوزير باسيل مع السفير التركي!

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إستقبل رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل في المقرّ العام للحزب السفير التركي في لبنان السيد علي باريش أولوصوي مع مستشاره سركان كالامانيوليو في حضور مسؤول العلاقات الدولية الدكتور طارق صادق.

و جرى التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، وإطلع النائب باسيل من السفير التركي على آخر المبادرات التي تقوم بها الجمهورية التركية لمساعدة ودعم لبنان، لاسيما من خلال التقديمات العينية التي تقدمها لكل من الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة اللبنانية، ووضعه السيد أولوصوب في آخر مستجدات مشروع ترميم مبنى وزارة الخارجية اللبنانية الذي تكفلت به الحكومة التركية.

ختاماً تم التشديد على تمتين العلاقات اللبنانية _ التركية لما فيه خير ومنفعة على كل من البلدين.