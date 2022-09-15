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خطوات واجراءات من اتحاد نقابات موظفي المصارف: "لم يعد مقبولاً"

15
SEPTEMBER
2022
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رأى المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف أن ما حصل ويحصل من عمليات اقتحامٍ لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة زملائنا في الفروع والمسّ بكرامتهم والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام القادمة لم يعد مقبولاً ، بحيث يقتضي فوراً اتخاذ الخطوات والاجراءات التي أصبحت أكثر من ضروريةٍ من قبل السلطات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المصارف للحد من هذا المسار الخطير. 

وأكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان بأنه لا ولن يقبل بعد اليوم أن نكون كبش محرقة أو مكسر عصا وعرضةً للمخاطر والتمادي في نحر الكرامات، وإنه وإن لم يسقط حتى يومنا هذا إصاباتٌ ودماءٌ فمن يدري ماذا يُضمر لنا المستقبل في ظل غيابٍ شبه تامٍ من قِبل كافة المعنيين وفي ظل التهديدات التي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مواقع أخرى.

 

 
وقال:" إننا ومع كامل تفهّمنا لوجع ومعاناة المودعين ، نُذكّرهم بأننا منهم ، وإن ما يُعاني منه المودع يُصيبنا بنفس المعايير إن لم نقل أكثر ، حيث أن مُطالباتنا تقف عند حدود محافظتنا على ديمومة العمل."

وحذّر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أنه في حال لم تُتخذ الاجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقتٍ، سيتّخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبةً إلى حين تأمين حمايتهم وصَون كرامتهم فلقد صبرنا كثيراً وتغاضينا على جروحاتنا ولكن للصبر حدود .
 
وأمل الاتحاد من كافة المعنيين الاستجابة لما تقدّمنا به كي لا نصل إلى ما لا نرغب الوصول اليه.

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