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مدير عام الزراعة عرض مع وزير الزراعة العراقي تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى الاسواق العراقية

15
SEPTEMBER
2022
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قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على راس وفد ضم مدير مكتب وزير الزراعة احمد رمضان ومدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم بزيارة بغداد وعقد لحود والوفد المرافق اجتماعات  مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي ووكيل وزارة الزراعة العراقية ميثاق عبد الحسين الخفاجي ومدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة العراقية الدكتور حسن مؤمن ليلو بحضور سفير لبنان في العراق علي حبحاب والملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في العراق صلاح صالح وقد تم خلال الاجتماعات الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين لبنان والعراق وتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية خاصة التفاح والعنب والبطاطا والموز والحمضيات والخضار والفاكهة الى الاسواق العراقية

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