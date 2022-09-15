بوصعب: لا بلد في العالم يتصرف بالشكل الذي نتصرف به... في حدا بالعالم بعمل موازنة عند نهاية السنة؟

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أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب في جلسة الموازنة أننا اليوم نعيش خطورة الأزمة المعيشية والاقتصادية، ومن الواضح أننا نماطل بالتصرف مع الأزمة، ونحن اليوم من نتحمل المسؤولية، ولا نرى أي بلد في العالم يتصرف بالشكل الذي نتصرف به نحن، سائلاً: من مسؤول عن الدين العام؟ هناك مُخطِط ومُنفِذ وهناك مُسهِل، متمنياً على المجلس النيابي عدم لعب دور المُسهِل.

وأشار الى أننا نسمع دائماً نفس الكلام “موازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية ومبنية على الدين العام، في حدا بالعالم بعمل موازنة عند نهاية السنة؟ بعدها “بتركب” الهندسات المالية”.

وأكد بوصعب أن المطلوب اليوم من مجلس النواب المحاسبة، وتوقيف العرقلة، ومقاطعة المجلس، وعدم القبول بتسويات على حساب المواطن.