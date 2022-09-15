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عطالله لنديم الجميل: "ولد" ما بيعرف يركب جملة عبعضا... بدو يحكي بهالطريقة عن الرئيس عون!؟

15
SEPTEMBER
2022
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أشار عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب غسان عطالله، إلى أن "فرقة "مياس" هي فخر للبنان، وهي أعطتنا طاقة وقوة للحفاظ على لبنان لإظهار أجمل صورة له أمام العالم"، موضحًا أن "الطاقات التي رأيناها من رياضة وفن، تؤكد أن لبنان قطعة من السماء، ويستطيع الدخول إلى قلوب العالم أجمع، على أمل أن تستطيع مقاضاة العملاء وكل من أوصلنا الى هذه الحالة اليوم".

ولفت ، إلى أن "الأجواء أكثر إيجابية لناحية تشكيل حكومة، ومحاولات نجيب ميقاتي لفرض حكومة تصريف أعمال في ظل غياب رئيس جمهورية باءت بالفشل"، مؤكدًا أن "الرئيس ميشال عون غيّر صورة لبنان، وهو الذي كشف كل الميليشيات، وهو من تم نفيه إلى الخارج وعاد منتصرًا، لن يأتي ولد مثل نديم الجميل "ما بيعرف يركب جملة عبعضا يجي يحكي بهالطريقة عن الرئيس عون".

وشدد عطالله، على أن "بناء الدولة هو بناء ثقافة، والرئيس بشير الجميل تكلم عن بناء الدولة ولهذا السبب إغتيل، ومن الواضح أن ابنه لم يتعلم أي شيء من والده"، معتبرًا أن "الهجوم الأ أخلاقي يبرز الإفلاس السياسي الذي وصل إليه نديم الجميل".

ورأى في حديثه، "أننا بحاجة إلىى خارطة طريق واضحة وخطة إنقاذية لنقلنا من مرحلة إلى أخرى، ولا يمكننا معرفة نتائج الموازنة في 3 أشهر المتبقية من السنة"، متمنيًا "على الحكومات المستقبلية أن تضع خطة إنقاذية للبنان، وأنا لا أرى أي شيء مميز في هذه الموازنة".

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