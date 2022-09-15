الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة المكلف آخر اجواء الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة وملف ترسيم الحدود ومشاركة لبنان في اجتماعات الامم المتحدة

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استقبل رئيس الجمهورية العمد ميشال عون صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الرئيس

المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وجرى عرض موضوع تشكيل الحكومة والتطورات المتلاحقة في هذا الشأن

والاتصالات الجارية للاسراع في عملية التأليف. كما تطرق البحث الى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود

البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، كذلك شمل البحث ايضاً اجتماعات الجمعية العمومية

للامم المتحدة وكلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني.

وبعد اللقاء، توجه الرئيس ميقاتي الى الصحافيين مبتسماً وهو يغادر القصر الجمهوري : هالمرة قعدنا نص ساعة،

مشوار الجايي رح اجي وضلني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون

ولما سئل عن الموعد المقبل، اجاب: بعد عودتي من السفر

الرئيس سعادة الشامي

واستقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي وعرض معه الاوضاع الاقتصادية

في البلاد، والاتصالات مع صندوق النقد الدولي لا سيما تلك التي ستجري في الاسبوع المقبل مع وصول وفد من

الصندوق الى بيروت لمتابعة البحث مع الحكومة اللبنانية في خطة التعافي الاقتصادية.