بعد قرارها باتخاذ إجراءات قانونية ضده.. أحمد ماضي يسخر من إليسا!

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مايزال الخلاف بين الشاعر اللبناني أحمد ماضي والفنانة إليسا والمطرب زياد برجي قائما بسبب إطلاق الأخير لأغنية “وبطير”.

وبحسب ما رصده موقع أوطان بوست فإن ماضي وجه رسالة سخرية إلى إليسا، بسبب قرارها باتخاذ إجراءات قانونية.

والتي ستكون بحقه وبحق برجي، بعد أن وصفت ما فعلاه بـ”القرصنة”، خاصة أنها أدتها بعنوان “أنا وبس”.

أحمد ماضي يسخر من إليسا

وكتب الشاعر أحمد تغريدة عبر تويتر قال من خلالها: “أنا من رأيي تروحي ترفعي أثقال، وتعملي ملعب وتجمعي الأبطال”.

وأضاف: “فهمنا إنّو عقلك صار على قدك بس ما فهمنا شو شغلة اللي حَدِّك، في حدا يجاوب ع السؤال؟؟”.

تفاعل المتابعين مع أحمد ماضي؛ وتباينت الآراء حول تغريدته، ليتعجب البعض من وصول الأمور إلى هذا الحد، فكتب متابع:

“هل يعقل أن تكون الأغنية هي السبب الأساسي لهذا الاختلاف؟”، واعتبر آخر أن ماضي يرد على إليسا بطريقة بعيدة عن القدح والذم.

وذلك بحيث يكون بعيدا عن القضايا والمحاكم، وظن البعض أن هاشتاغ قريبا الذي وضعه في نهاية التغريدة تشير إلى أنه يتوعدها برد مناسب في المحاكم.

بينما عمل البعض على الدفاع عن أليسا مؤكدين أن تصرفها أمرا طبيعيا، لأن ماضي وبرجي تنازلوا عن الأغنية لها.

ويذكر أنه سبق وتحدث برجي من خلال تصريح عن موضوع الأغنية، منوها إلى أن الأغنية كانت له، لكنه تنازل عنها من أجل إليسا.

وأكد؛ أن إليسا كانت تعلم أنه سيقوم بإطلاقها، كهدية لزوجته بمناسبة ذكرى زواجهم، فكان برجي يقرر أن يقدمها على طريقة الفيديو كليب.

وبالفعل قام بهذه الخطوة، وشاركته بطولة الكليب الممثلة اللبنانية نادين الراسي، ليحققا نجاحا مميزا.

من هو أحمد ماضي؟

أحمد ماضي، شاعر غنائي لبناني، من مواليد صيدا في لبنان، والده الشاعر محمد ماضي، وقدم العديد من الأغاني لكبار النجوم، مثل:

فضل شاكر، إليسا، وائل جسار، زياد برجي، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، راغب علامة، وآخرين.

ومن الأغاني التي قام بكتابة كلماتها: جوا الروح، يا مرايتي، ياغالي، حبيبي، سنين رايحة، أنا بنسحب، أول حبيب.