living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"200$ ثمن كل 1000$ مزيّفة"...شبكة توزّع "عملة مزيّفة" في قبضة شعبة المعلومات!

15
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّـة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، بيان أشارت فيه إلى أنّه "في إطار مكافحة شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لعمليات ترويج العملة المزيّفة والتي يقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية".

وأضاف البيان، "وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة ومقاطعة افادات عدد من الموقوفين المتورطين في هذه العمليات، والذين سبق وأوقفتهم شعبة المعلومات وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية مزيّفة، توصّلت الى تحديد شبكة تنشط في مجال توزيع العملة المزيّفة على المروجين والتي تضم كل من: ح. م. (مواليد عام 1985، لبناني) (الرأس المدبّر) م. م. (مواليد عام 2004، سوري) موزّع م. ع. (مواليد عام 1997، سوري) موزّع وقد تبيّن أن الاول مطلوب للقضاء بموجب /6/ ملاحقات قضائية وعدلية".

وتابع، "بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

 

ولفت إلى أنه "بتاريخ 12-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت دوريات الشعبة عملية متزامنة بين محلتي طريق المطار ومزرعة يشوع أسفرت عن توقيف كامل أفراد الشبكة".

ووفق البيان، "بالتحقيق معهم، اعترفوا انهم يشكلون شبكة لتوزيع العملة المزيّفة على عدد من المروجين ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما أفاد الأول بنقل الاموال المزيّفة من بريتال الى بيروت وبإعطائها الى الثاني والثالث، وبدورهما يقومان بتسليمها الى المروجين مقابل /200/$ ثمن كل /1000/$ مزيّفة. وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout