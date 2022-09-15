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تدابير أمنيّة مشدّدة… هذا ما طلبه مصرف من مدراء الفروع

15
SEPTEMBER
2022
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حصل موقع mtv على بلاغ من أحد المصارف الى مدراء الفروع فيه، وجاء فيه:
نظراً للتطورات التي حصلت أخيراً، نعرض لكم في ما يلي الإجراءات الأولية الجديدة التي يجب اتخاذها في فروعكم عند استقبال الزبائن ابتداء من صباح يوم غد الخميس ١٥ أيلول ٢٠٢٢ وسنعود ونبلغكم لاحقا بالإجراءات الإضافية التي من شأنها تأمين أقصى الحماية لكم.

– يتخذ الحرس مركزاً له ويقف خارج باب الفرع الزجاجي.
– يتم إقفال باب الزجاج ويقف من الداخل الحرس الثاني في حال تواجد عنصرين، او المراسل الموجود لديكم في الفرع في حال عدم وجود عنصر حرس ثانٍ.
– يتوجب على عنصر الحرس تفتيش كل زبون قبل أن يعطي الإشارة إلى المراسل لفتح باب الفرع وادخاله.
– يتم إدخال كل زبون بمفرده.
– خمسة عملاء كحد أقصى في داخل الفرع.
– تفتيش كل عميل قبل الدخول (يدويا او بواسطة جهاز كشف الأسلحة ان وجد).
– تفتيش حقائب النساء عند دخولهن إلى الفرع.
– يمنع على اي عميل إدخال اي سلاح او اي مواد قابلة للاشتعال (مواد نفطية).
– ضرورة إعادة التعميم على موظفي الفروع الضغط على جهاز الانذار الخاص بالسرقة.
– عدم مواجهة او مقاومة اي مسلح.
– الاتصال بالمديرية الإدارية والابلاغ في حال حدوث اية مشاكل على الأرقام الآتية: ١١٤٨ ،١١٣٤
وإبلاغ الطوارئ ١١٢.

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