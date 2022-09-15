أبي رميا: نأسف للمزايدات الرخيصة من قبل بعض الكتل!

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رأى عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب سيمون أبي رميا، أنّه "لا يمكن أن تنتظم الحياة المالية في أي بلد إذا لم يكن هناك موازنة وقطع حساب جدّي، مشيراً إلى أنّ "هناك شوائب مالية في لبنان منذ العام 93 ولكن يجب أن يكون هناك موازنة".

قال أبي رميا: "لا يوجد أي نائب سعيد بهذه الموازنة فالعجز كبير ولا يوجد أي رؤية إنقاذية للمرحلة المقبلة، ونحن ندرس الموازنة بتفاصيلها ولكن نأسف للمزايدات الرخيصة من قبل بعض الكتل التي شاركت في النقاشات".

وأضاف، "في 31 تشرين الأول يجب أن نكون كنواب انتخبنا رئيساً جديداً للجمهورية، ولا شيء يمنع أن يكون هناك صحوة ليكون هناك رئيس جديد للجمهورية".