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شقيق بوغبا في قبضة الشرطة بعدما "حاول ابتزاز أخيه"

15
SEPTEMBER
2022
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احتجزت الشرطة الفرنسية ماتياس بوغبا، شقيق لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا، في إطار تحقيق بمؤامرة مزعومة لابتزاز نجم منتخب "الديوك".

وقال مصدر قريب من التحقيقات إن ماتياس (32 عاما) احتجز بمركز شرطة في باريس مع 4 آخرين، الأربعاء، بعد أن خضع للاستجواب بناء على استدعاء رسمي.

وفتح المدعي العام قضية الشهر الماضي بشأن مزاعم بأن شقيق بول بوغبا وأصدقاء طفولته، كانوا يطالبون اللاعب بـ13 مليون يورو مقابل التكتم على أسرار تخصه حسب أقوالهم.

ونفى ماتياس، وهو لاعب كرة قدم مثّل أندية متواضعة، هذه المزاعم، وقال محاميه الأسبوع الماضي إنه يريد تهدئة الموقف مع شقيقه أكثر من أي شيء آخر.

وعُرفت الأزمة بعدما نشر ماتياس مقطع فيديو، قال فيه إنه سيفصح عن "اكتشافات كبيرة، من شأنها أن تجعل المشجعين وزملاء بول بوغبا ينظرون إلى النجم الشهير من منظور مختلف".

كما وعد ماتياس بـ"الكشف عن أمور مهمة للغاية" بشأن لاعب باريس سان جرمان كيليان مبابي، بالإضافة إلى تساؤلات حول "النزاهة" فيما يتعلق برافاييلا بيمنتا وكيلة بوغبا.

وقال محامو بول بوغبا إن الفيديو "لم يكن مفاجأة"، وإنه جاء بعد "تهديدات ومحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة".

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