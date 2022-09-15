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عناوين الصحف ليوم الحميس 15 أيلول 2022

15
SEPTEMBER
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الأخبار: مناورة إسرائيلية أم مماطلة: تفاهم لا ترسيم... وبدء الاستخراج

الضفة تصعّد هَبّتها: ضربة أولى قاتلة
المساعدات من فرنسا... وإلى فرنسا تعود | «إغاثة» الرياض للبنان: نفخٌ في مساهمات متواضعة

 

 

 


الديار: ملف الترسيم يتقدم الى مرحلة الاحداثيات.. وتقرير هوكشتاين قبل نهاية الاسبوع
لقاء للرئيسين في بعبدا اليوم.. وتحريك الملف الحكومي بعد عودة ميقاتي من نيويورك
المجلس يعود الى جلسة الموازنة اليوم بعد تطيير النصاب مسيحيا امس

 

 

 

 

نداء الوطن: "ذكرى البشير": تحجيم عون وتحميل نصرالله مسؤولية "الطلاق"
موازنة "الأمر الواقع" محاصرة في المجلس وميقاتي في بعبدا اليوم

 

 

 

 

البناء: مقتل ضابط «إسرائيليّ» برصاص مقاومين في جنين… وأحد الشهيدين في أمن السلطة / مجلس النواب يُرجئ لليوم مناقشة الموازنة بسبب النصاب… وجولة من حرب المودعين والمصارف /

 

 

 

 

اللواء: ميقاتي في بعبدا اليوم قبل لندن ونيويورك.. والتأليف على الطاولة
سالي حافظ تستعيد 20 ألف دولار لعلاج شقيقتها وتغادر.. وذكرى بشير تُشعل الحملة على عون وحزب الله

 

 

 


الجمهورية: سيناريوهات وشائعات ولا إستحقاقات

 

 

 

 

النهار: فوز "ميّاس" بلقب America's got talent... شكراً على الفرح والأمل

 

 



l'orient le jour: Mikati remplace Aoun à l’ONU, le nouveau gouvernement encore retardé

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