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أسرار الصحف ليوم الحميس 15 أيلول 2022

15
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كبار المسؤولين الأمنيين في الكيان قولهم إن التحوّل الذي يمثله قيام أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية بإطلاق النار على الضابط الإسرائيليّ وقتله لا يقلّ خطورة عن مقتل الضابط الإسرائيلي لأن ذلك يحوّل التنسيق الأمنيّ من مصدر اطمئنان إلى مصدر خطر.


كواليس

تقول مصادر مالية إنها تخشى استنزاف أموال المصارف في الدعاوى التي يربحها المودعون أو العمليّات التي يحصلون عبرها ودائعهم فينال 1% منهم 100% من أموالهم ويخسر 99% منهم 100%. والحل قانون منصف سريع يضمن بعدالة آليّة تحصيل حقوق جميع المودعين.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إعتبرت أوساط متابعة أن إحداثيات الطفافات التي نقلها هوكشتاين من إسرائيل إلى لبنان كافية لعرقلة المفاوضات ولرفضها مباشرة خصوصاً أنها تأتي من خلفيات أمنية لحماية الشاطئ الإسرائيلي من أي عمليات أمنية، من دون الأخذ بالإعتبار النقاط الحدودية المرسّمة والمعترف بها دولياً وهذا الأمر يعاكس الأجواء التفاؤلية بأن الإتفاق قريب.

 

علم ان ملاحظات «الهيئات الاقتصادية» على خطة التعافي صاغتها «جمعية المصارف» التي غاب من يمثلها عن وفد «الهيئات» الى بعبدا وعين التينة بداعي المرض بغية ابقاء المصارف في الخطوط الخلفية.

 

تمّ رصد كثرة عدد الطائرات التي أتت من العراق إلى لبنان في الأيام الأخيرة ومعظمها من النجف وبغداد لمعرفة ما إذا كانت نقلت حمولات غير الركاب بعد قصف مطار حلب وتعطيله، وما إذا كان الركاب غير مدنيين خصوصاً مع الإعلان عن عدم الحاجة إلى تأشيرة دخول إلى لبنان.

 

 



اللواء: أسرار

همس
لا يزال الوسيط الأميركي على تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود، لكن مسألة العودة إلى الناقورة لا تزال غامضة..


غمز
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