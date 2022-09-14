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سلسلة تغريدات للقاضية عون حول ملف القاضي الرديف والموقوفين ظلماً في جريمة المرفأ.. هذا ما قالته!

14
SEPTEMBER
2022
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غرّدت القاضية غادة عون على حسابها عبر تويتر وكتبت:
"انو شي بيعجب المنطق المقلوب بهالبلد: تعيين محقق رديف في جريمة المرفا ولو من اجل تفعيل هذا الملف، جريمة لا تغتفر وغير قانوني وقرار عديم الوجود عظيم شو هالغيرة على القانون.بس احتجاز عشر اشخاص دون محاكمة ودون تحقيق متذ اكثر من سنتين هو قانوني!!!.اليس انتهاكا صارخا لحقوق الانسان".

واضافت في تغريدة ثانية وقالت: "طيب هودي الموقوفين بدون محاكمة وما منعرف اذا كانوا متورطين ام لا طيب هودي مش بشر ما قلن حق بمحاكمة عادلة حتى يدانوا او يبرأوا.و قيمة القوانين وحرفيتها اذا كانت لقهر الناس وتشريع الظلم..كرمالك يا لبنان مامنسكت .كرمالك راح نصرخ لعدالة حقة في جريمة المرفا دون ظلم واستنسابية".

وتابعت في تغريدة اخيرة: "وشو ما كانت الطروحات .تشكيل الهيئة العامة بقضاة منتدبين او توقيع مرسوم التشكيلات او تعيين محقق رديف المهم مش الالية المهم رفع الظلم عن ناس بدون محاكمة منذ اكثر من سنتين.واذا كان سيتم ذلك بواسطة قاض رديف .ولو كان يشوب هذا القرار خلل قانوني اليس افضل من الاستمرار في القهر والظلم".

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