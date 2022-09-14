غانتس يعرض وثائق لمصانع أسلحة إيرانية في في بلدات لبنانية!

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عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نقلاً عن مصادر أمنية في "تل أبيب"، خلال زيارته إلى نيويورك، وثائق تضمّ صوراً وتقارير وتبيّن مصانع إيرانية لصنع صواريخ وذخائر متطورة وطائرات مسيّرة، في ثلاث دول عربية هي لبنان وسوريا واليمن".

ولفتت المصادر بحسب "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الوثائق التي حملها غانتس وقدمها إلى الأمم المتحدة، أوضحت أنَّ تلك المصانع كانت تقتصر على سوريا، لكنَّها توسعت في الشهور الأخيرة وباتت تشمل تدريب طواقم من حزب الله ومن الحوثيين في اليمن".

وكانت غانتس قد أشار خلال محاضرة أمام المؤتمر السنوي الذي عقدته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في نيويورك، إلى أنّ ايران "تستخدم مباني في قلب الأحياء السكنية في بلدات لبنانية ويمنية عدة".