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الصحناوي للـtayyar.org: التيّار يحترم الرموز بالقول وكذلك بالفعل، لذلك قرر مقاطعة الجلسة اليوم

14
SEPTEMBER
2022
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أكد عضو تكتل لبنان النائب نقولا الصحناوي أن التيار الوطني الحر يحترم الرموز الوطنية قولاً وفعلاً لذلك قرر التضامن مع الدعوات الى إرجاء الجلسة النيابية اليوم المخصصة لمناقشة الموازنة احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن.

واستغرب الصحناوي أن يقوم البعض بالدعوة قولاً الى احترام الرموز ويذهب بفعله وأدائه ومواقفه وتعاطيه بالسياسة الى القيام بالعكس عبر التعرّض لرمز الجمهورية اللبنانية، رئيس هذه الجمهورية، والتهجّم عليه في معظم الأحيان بالشخصي أو تحميله وزراً يجب على أركان المنظومة تحمّله وذلك بطريقة لا تمت للاحترام بأيّ صلة.

وأسف الصحناوي أن تُستغل مناسبات يجب أن تكون مخصصة للصلاة والكلام الوطني الجامع وغير المفرّق خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة التي تمرّ بها البلاد، لتحويلها الى حفلات جنون ومناسبات لإطلاق السهام جزافاً في سبيل القليل من الشعبوية...

وختم الصحناوي بالقول:"ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل يجب أن تحترم كما ذكرى استشهاد جميع من بذلوا حياتهم في سبيل لبنان دون استثناء وبمعايير موحدة"، داعياً الى الحوار والتفاهم في المواضيع الكبرى لأن الأمل الوحيد القادر أن ينقذ لبنان.

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