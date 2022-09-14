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نظم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، بدعم من مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار TIF التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، طاولة مستديرة ومناقشة بعنوان «Bridging the Gaps: Lebanon’s healthcare System and Social Safety Net» في فندق "حبتور غراند اوتيل" - سن الفيل.

وأشار التجمع في بيان، الى أن "هذا الحدث هو الأوّل من بين العديد من الأنشطة الّتي سيتمّ تنظيمها في إطار الشراكة بين التّجمع ومشروع "TIF" خلال الأشهر المقبلة، بهدف معالجة بعض أهمّ القضايا والتّحديات الّتي يواجهها القطاع الخاصّ اللبناني حاليًا كالسياحة، والتجارة، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والقطاع المصرفي والمالي، والابتكار، وغيرها".

بو خاطر

بدايةً، ألقى مدير مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF) مارك روستال كلمة الافتتاحية، فعرفا بالمشروع وأهدافه، ثم تحدث رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر، فوضع بعض الملاحظات وقدّم برنامج ASPIRE “Together Lebanon” بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية.

وأكّد على "أهمّية مشاركة القطاع الخاصّ اللبناني بأكمله لإعادة إحياء الوطن"، داعيا إلى "إجراء الإصلاحات اللازمة، وتغيير عقلية ريادة الأعمال، وتحديد قادة اقتصاديين جدد للمستقبل، وتوافق القطاع الخاص حول قيم واضحة، ورؤية، ووثيقة اقتصادية وطنية، وبالتّالي تعزيز القطاع الخاص ليكون ركنًا أساسيًا لبناء دولة".

وأوضح أنّ "برنامج ASPIRE يغطي أكثر من عشرين قطاعًا حيويًا من الاقتصاد اللبناني"، مشدّدًا على "أهمّية خطة التعافي المالي المطلقة وضرورة التّوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للدلالة على عودة الثقة في الاقتصاد اللبناني".

سلوم

من جهّته، اقترح رئيس اللجنة الصحية GPA (لجنة الاقتراحات والتنفيذ) رولان سلوم التوصيات للمدى القصير الّتي حدّدها التّجمع في ما يتعلق بنظام الرعاية الصحية وشبكة الأمان الاجتماعي، لافتا إلى أنّ "التّجمع سيواصل جهوده مع شركائه لإنهاء إعداد ملخص وورقة السياسة الكاملة حول هذا الموضوع".

غاريوس

وأعلنت العضو في مجلس إدارة التّجمع المديرة العامّة لمستشفى جبل لبنان رولا غاريوس زهار التوصيات للمدى الطويل الّتي اقترحها التّجمع لمعالجة حالة القطاع الصحي.

نسناس

وشهد الحدث مداخلة لرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس تناول فيها إمكانات لبنان لتغطية شاملة للرعاية الصحية.

نادر

وبعد الانتهاء من تقديم العروض، أدار المدير الفني للتجمع المدير الفني الخبير للتّجمع والمدير الفني لـ TIF الدكتور سامي نادر طاولة الحوار المستديرة، بحضور ممثلين عن USAID Lebanon وأعضاء من التّجمع، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة في لبنان، ونقابة مصانع الأدوية، ونقابة أصحاب المختبرات الطبية، والموزّعين،وجهات فاعلة رئيسية في القطاع الخاصّ اللبناني بما في ذلك المستشفيات، والأطباء، وشركات التأمين، وممثلي المستوردين اللبنانيين للمعدات الطبية ولشركات الأدوية، ممثلي المؤسسة ومجموعة من الأكاديميين اللبنانيين من مختلف الجامعات اللبنانية الرائدة.

وتمّ الاتفاق أخيرًا على مواءمة القطاع الخاص مع رؤية وطنية في ضوء التعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع العام والسلطات ذات الصلة.