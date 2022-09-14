ماذا أعلن فياض بعد لقائه ميقاتي بشأن الدخان الأسود المنبعث من معمل الزوق؟

A + A -

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال #نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه #وليد فياض في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم.

وعلى الإثر، أشار فياض إلى أنه وضع ميقاتي "في صورة تطورات ملف الكهرباء ومن ضمنه القنوات التي نعمل عليها لتأمين التيار بالتعاون مع الدول الصديقة، وهذه التطورات مرتبطة بشكل أساسي في موضوع زيادة التعرفة ممّا يوفر الكلفة التي يدفعها المواطنون، لأنّها تعادل نصف ما يدفعه المواطن للمولدات الخاصة".

وفي سياق الحديث عن رفض وزارة الطاقة لزيادة التعرفة، قال فياض: "على العكس من ذلك، فإن الوزارة كانت صادقت على قرار مجلس إدارة كهرباء لبنان برفع التعرفة لزيادة التغذية، وأرسلنا القرار إلى وزارة المال للمصادقة عليه. واليوم بالذات زرت وزير المال يوسف الخليل للبحث في الموضوع ، وهم في طور صياغة القرار بالموافقة على رفع التعرفة".

ولفت إلى أن "بين محطتي الإنتاج القديمتين في الزوق والجية، هناك إمكانية لإنتاج نحو 200 ميغاوات، ولكن الدخان الأسود المنبعث من معمل الزوق أثار حفيظة بعض الناس، ونحن معهم، إلّا أن في الوقت نفسه نطمئن أن هذا الدخان مزعج، ولكنه ليس مؤذياً صحياً، وقد تعهّد القيمون على معمل الزوق بعدم تكرار الخطأ الذي أدى إلى انبعاث الدخان الأسود بالشكل الذي حصل، واتخذوا الإجراءات المناسبة".



وشدّد على أن "من المفيد في هذه الظروف، وتلافياً للوقوع في العتمة وتعطيل المرافق العامة وأهمها المياه والمطار، أن نستمر بتشغيل المعملين إلى حين وصول الشحنة الجديدة من العراق وفق المواصفات المطلوبة. كان من المفترض أن تصل الشحنة في منتصف الشهر الحالي، ولكن حصل تأخير لأسباب تتعلق بالمواصفات يجري العمل على معالجتها".



واستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان وقبيل انتقاله الى مقر عمله الجديد سفيرا للكرسي الرسولي في المكسيك.