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اقدم مجهولون على سرقة محطة تشغيل بئر المياه في بلدة المحيدثة في قضاء راشيا عبر الكسر والخلع.

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة المحطة وفتحت تحقيقا.

وأفاد رئيس بلدية المحيدثة المهندس مروان شروف إن “عصابة سرقة قد سطت على الكابل الرئيسي الذي يغذي المحطة وتابلو الكهرباء ومضخات وغيرها من لوازم التشغيل والديجنترات، إضافة الى كميات من المازوت تقدر ثمنها بنحو 9 آلاف دولار اميركي.

ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية الى “بذل أقصى الجهود لكشف الفاعلين، وخصوصا انها المرة الثانية التي تتعرض فيها المحطة للسرقة، إضافة الى سرقات أخرى وفي قرى عدة ومحطات مياه وكهرباء”.

وإذ استنكر ما حصل، اشار الى ان “البلديات منهكة وظروفها مأسوية. يكفينا مصائب وويلات لتأتي عمليات السرقة وترفع من حجم المعاناة”، مشددا على “ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شانها وقف هذه السرقات”.

ويذكر أن المحطة نفسها قد تعرضت قبل بضعة أشهر لعملية سطو مشابهة.